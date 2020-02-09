 Uber Eats за год работы в Украине доставил более чем 250 тысяч килограмм еды

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, за год собраны и проанализированы вкусовые предпочтения украинцев в трех городах, где доступна ее услуга (Киев, Львов, Одесса).

"В Киеве первые строчки популярности заняли украинская и азиатская кухни. Во Львове пользователи чаще других выбирали кебабы и азиатские блюда, а в Одессе самыми популярными являются азиатские блюда - вок и рамен. Кроме того, во всех городах пользователи любят гамбургеры", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в UberEats подсчитали, что в Киеве и Одессе пиковые часы для заказа еды приходятся на обеденное время, в то время как жители Львова делают больше заказов во время ужина. Заказ еды на завтрак наиболее популярен субботним утром. Самый пиковый день недели для заказов Uber Eats - пятница.

Как сообщалось, в феврале 2019 года компания Uber начала тестирование сервиса по доставке еды UberEats из ресторанов в Киеве.

В октябре 2019 года сервис по доставке еды заработал во Львове, в декабре 2019 года - в Одессе.Uber Eats доступен более чем в 500 городах в 36 странах.Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Предоставляет услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах.