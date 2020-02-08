 Коронавирус устроил форс-мажор на сырьевых рынках

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Так же поступил крупнейший китайский импортер сжиженного природного газа (СПГ).

В договорах на покупку сырья есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах, позволяющий не выполнять условия контракта в случае стихийных бедствий или других неотвратимых катастроф.

Из-за эпидемии коронавируса власти Китая в январе ввели строгие ограничения на передвижение людей внутри страны и продлили новогодние каникулы (по лунному календарю). Это привело к снижению производственной активности и спроса на сырье.

Многие китайские трейдеры сообщили FT, что с конца января начали объявлять форс-мажор и отменять или откладывать закупки меди, крупнейшим импортером которой является Китай.