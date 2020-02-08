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 Польша получит на вооружение 32 американских истребителя F-35

Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35 - соответствующий договор был подписан между Варшавой и Вашингтоном в конце января 2019 года.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Это один из крупнейших контрактов в истории польской армии.

Польша приобретет у Вашингтона 32 самолета, разработанных американской компанией Lockheed Martin. Контракт предусматривает не только закупку самих самолетов, но и обучение польских пилотов, инструктаж на тренажерах и содействие в сфере логистики.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, ВВС страны никогда не имели в своем распоряжении настолько современного вооружения.

"Возможная нападающая сторона должна осознавать, что при нападении на Польшу она получит решительный ответ. Этот самолет может такой ответ дать", - сказал Блащак в интервью государственному радио.

Глава польского Минобороны не скрывает, что гордится покупкой, называя "хорошей" стоимость контракта, которая в итоге составила 4,6 млрд долларов вместо изначально обсуждавшихся 6,5 млрд.

Первые самолеты будут поставлены в 2024 году. Затем польские пилоты и наземный обслуживающий персонал отправятся на обучение в США, и спустя два года истребители будут интегрированы в польскую армию. Наряду с F-35 Польша хочет купить у США беспилотные разведывательные системы.

Приобретение самолетов является частью масштабной программы по модернизации вооруженных сил Польши, которую инициировала правящая партия "Закон и справедливость" (PiS). Польская армия - крупнейшая на восточном фланге НАТО - насчитывает около 100 тысяч военных. Но на ее вооружении в основном находятся самолеты и танки, оставшиеся еще со времен Советского Союза.

Предполагается, что американские F-35 заменят советские МиГ-29. Из 32 таких машин сегодня боеспособна лишь треть. За последние два года в авиационных катастрофах были потеряны три машины.

Власти Польши вкладывают значительные суммы в модернизацию своих вооруженных сил. Страна является одним из немногих членов НАТО, выполняющих требование альянса о выделении не менее 2 процентов ВВП на оборонные нужды. А до 2030 года правительство в Варшаве планирует увеличить военные расходы до 2,5 процента ВВП.

В американской оборонной промышленности крайне рады этим планам. Ведь именно с США была в 2018 году заключена и крупнейшая в истории Польши сделка по закупке вооружений, когда Варшава приобрела ракетные комплексы Patriot за 4,75 млрд долларов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174563
 
 
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