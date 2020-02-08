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Все про:импичмент (8) США (2553) Трамп (440)

 Трамп уволил нескольких сотрудников за показания против него во время процесса импичмента

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Агентство приводит выдержки из заявления адвоката сотрудника Совета по национальной безопасности Александера Виндмана, который был приглашен в Белый дом, где ему было предложено покинуть пост. Уволен и его брат Юджин, который работал в адвокатской службе Белого дома.

Кроме них с должности снят постпред США при ЕС Гордон Сандленд. "Сегодня мне сообщили, что президент намерен незамедлительно отозвать меня с поста представителя США при ЕС", - сообщил Сандленд в заявлении, выдержки из которого приводит Associated Press.

Представитель пресс-службы Белого дома Стефани Гришэм ранее на этой неделе сообщила, что Трамп рад, что судебное разбирательство в его отношении завершено, и что "кому-то, вероятно, придется за это заплатить".

5 февраля американские сенаторы признали президента США невиновным по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Демократы инициировали процедуру импичмента в сентябре 2019 года после того, как американский информатор рассказал о телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174561
 
 
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