[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.66
 Макроэкономика
  83  0
Все про:вирус (100) Китай (1204) США (2553)

 США выделят $100 миллионов Китаю для борьбы с коронавирусом

США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад - наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно - демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку (вируса). Вместе мы можем оказать огромное влияние (на решение проблемы)", - сообщил Помпео.

Как отмечается в заявлении Госдепа, на этой неделе госдепартамент "обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы".

Ранее в пятницу Помпео заявлял о намерении США увеличить поставки гуманитарной помощи в китайский город Ухань.

В Китае зафиксировано уже более 31 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 637 человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174560
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Венгрия вирус ВР Газ Зеленский Кабмин Китай Львовщина правоохранительные органы
 
 
 
 
 
 вверх