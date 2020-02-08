 РФ отказалась поставлять нефть в Беларусь по скидкам

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По словам Козака, Россия не может поменять регулирование своей нефтяной отрасли, внутренние правила РФ сохранятся (из-за налогового маневра в России цена нефти для Беларуси выросла).

Москва и Минск продолжат переговоры о поставках нефти исключительно на коммерческих условиях, заявил Козак.

"Мы будем оказывать содействие заключению соглашения между российскими производителями и белорусскими потребителями, но мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами", - сказал Козак журналистам по итогам переговоров президентов РФ и Белоруссии в Сочи.

"Это все останется", - подчеркнул он.

В настоящее время Беларусь и Россия проходят через очередной нефтяной кризис в двусторонних отношениях - поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья.

При этом Россия и Беларусь договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил Дмитрий Козак.

"Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год", - сказал Козак журналистам.

На уточняющий вопрос, на какой период согласованы условия поставок газа Белоруссии, Козак ответил: "На весь 2020 год, и только на 2020 год".

В 2019 году Россия поставляла Беларусь газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

В 2017 году Россия и Беларусь договорились о схеме "перетаможки" при поставках нефти как механизме субсидирования договорной цены на газ на 2018-2019 годы ($127 и $129 за 1 тыс. кубометров соответственно).

Так, годовой баланс поставок нефти из РФ в Беларусь составлял 24 млн тонн, а фактически Минск закупал 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетаможивались", то есть в белорусский бюджет перечислялись экспортные пошлины с этого объема. Общий объем субсидии за "перетаможку" в целом оценивался примерно в $2 млрд в год.

На 2020 год о таком механизме стороны не договорились. Более того, ввиду отсутствия договоренностей между российскими и белорусскими компаниями по цене поставок нефти с 1 января 2020 года поставки российской нефти в Беларусь остановились, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар".

По информации белорусского президента Александра Лукашенко, Россия хотела повысить стоимость газа для республики в 2020 году до $152 за 1 тыс. кубометров.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивала, что забегать со снижением цен на газ для Беларуси в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно.

Лукашенко также утверждал, что Москва не выполняет договоренностей о ценах на газ для республики, достигнутых при продаже "Газпрому" в 2007-2011 годах белорусской газотранспортной системы.

Белорусский лидер также говорил, что Минск хочет покупать газ за российские рубли, но РФ ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа.