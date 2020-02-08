[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.66
 Макроэкономика
  1429  0
Все про:Беларусь (618) Россия (4375)

 РФ отказалась поставлять нефть в Беларусь по скидкам

Россия продолжит поставки нефти в Беларусь на коммерческих условиях и не будет предоставлять скидок, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По словам Козака, Россия не может поменять регулирование своей нефтяной отрасли, внутренние правила РФ сохранятся (из-за налогового маневра в России цена нефти для Беларуси выросла).

Москва и Минск продолжат переговоры о поставках нефти исключительно на коммерческих условиях, заявил Козак.

"Мы будем оказывать содействие заключению соглашения между российскими производителями и белорусскими потребителями, но мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами", - сказал Козак журналистам по итогам переговоров президентов РФ и Белоруссии в Сочи.

"Это все останется", - подчеркнул он.

В настоящее время Беларусь и Россия проходят через очередной нефтяной кризис в двусторонних отношениях - поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья.

При этом Россия и Беларусь договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил Дмитрий Козак.

"Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год", - сказал Козак журналистам.

На уточняющий вопрос, на какой период согласованы условия поставок газа Белоруссии, Козак ответил: "На весь 2020 год, и только на 2020 год".

В 2019 году Россия поставляла Беларусь газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

В 2017 году Россия и Беларусь договорились о схеме "перетаможки" при поставках нефти как механизме субсидирования договорной цены на газ на 2018-2019 годы ($127 и $129 за 1 тыс. кубометров соответственно).

Так, годовой баланс поставок нефти из РФ в Беларусь составлял 24 млн тонн, а фактически Минск закупал 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетаможивались", то есть в белорусский бюджет перечислялись экспортные пошлины с этого объема. Общий объем субсидии за "перетаможку" в целом оценивался примерно в $2 млрд в год.

На 2020 год о таком механизме стороны не договорились. Более того, ввиду отсутствия договоренностей между российскими и белорусскими компаниями по цене поставок нефти с 1 января 2020 года поставки российской нефти в Беларусь остановились, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар".

По информации белорусского президента Александра Лукашенко, Россия хотела повысить стоимость газа для республики в 2020 году до $152 за 1 тыс. кубометров.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивала, что забегать со снижением цен на газ для Беларуси в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно.

Лукашенко также утверждал, что Москва не выполняет договоренностей о ценах на газ для республики, достигнутых при продаже "Газпрому" в 2007-2011 годах белорусской газотранспортной системы.

Белорусский лидер также говорил, что Минск хочет покупать газ за российские рубли, но РФ ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174559
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Венгрия вирус ВР Газ Зеленский Кабмин Китай Львовщина правоохранительные органы
 
 
 
 
 
 вверх