 Связанная с нардепом компания получила 176 миллионов на ремонт 3 км дорог

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендеров, в этом году отремонтируют трассу М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка на участке км 191+700 - км 193+700 длиной 2 км за 105,73 млн грн.

Кроме дорожных работ, подряд включает ремонт автобусных остановок, автопавильонов и гардеробной, обустройство площадки для отдыха, установка ограждения и знаков, нанесение разметки и тому подобное.

Также отремонтируют трассу Н-03 Житомир - Черновцы за 70 млн грн, а именно обустроят дополнительные полосы на подъем на участке от км 203+650 до км 204+650 длиной 1 км.

Согласно обоим договорам, гарантийный срок на земляное полотно, основу дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие составляет 10 лет, на мосты – 8 лет, на водопропускные трубы и регуляционные сооружения – 6 лет, на разметку полимерной лентой – 5 лет, на дорожные знаки и направляющие столбики – 2 года, на разметку краской – полгода.

Сумма сделок на 15% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 207,83 млн грн.

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ЧАО "Хмельницкое ДСУ №56" принадлежит Галине Ставчанской из Черновцов. Фирму связывают с нардепом Сергеем Лабазюком (избран по округу №188 в Хмельницкой области), который подтверждал свою причастность к компании. Всего с 2016 года она получила подрядов на общую сумму 3,27 млрд грн, в основном – в Хмельницкой области.

На большем тендере конкурентами победителя были ООО "СТЛ+М" Олега Кузнецова и ООО "Техно-д-Центр" Андрея Яремы и Юрия Ханина, а на меньшем – еще и ООО "Энергетически-дорожное строительство" Антонины Жолобчук, Александра Киблика, Юрия Климова, Андрея Косицына.