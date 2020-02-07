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Все про:Пенсионный фонд (243) пенсия (380)

 Средний размер пенсии вырос до 3083 грн, – Пенсионный фонд

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составлял 3082,98 грн.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

По данным Фонда, 75,4% всех пенсий составляли пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии 3064 грн.

12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средняя – 2641 грн), 5,7% – по потере кормильца (средний размер 2916 грн).

Пенсии за выслугу лет занимают 5,4% от общего количества назначенных пенсий с наибольшим средним размером – 4500 грн, социальные – 0,7% (1644 грн).

Всего в Украине 11,3 млн пенсионеров, из них 2,6 млн – это работающие пенсионеры.

Средний размер пенсии вырос до 3083 грн, – Пенсионный фонд 01

Как сообщалось, по состоянию на 1 июля 2019 года на учете в Пенсионном фонде находилось 11,35 млн пенсионеров, на 120,5 тыс. человек меньше, по сравнению с данными на начало прошлого года. Средний размер пенсии по Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составил 3 005,96 грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174506
 
 
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