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 Украина планирует перейти к строительству модульных атомных реакторов, – "Энергоатом"

Украина планирует перейти от строительства больших блоков АЭС к малым модульным реакторам.

Об этом сообщил врио президента НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин в ходе представления нового директора Хмельницкой АЭС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вы видите, как развивается "зеленая" энергетика – эти мощности вводятся очень большими темпами. Нужны мощности, которые их компенсируют, – маневренные мощности. Поэтому мы сегодня планируем переориентироваться на строительство малых модульных реакторов, которые имеют возможности маневрировать", – сказал Павлишин. 

Как сообщалось, в 2017 году глава Holtec International Крис Сингх предложил создать в Украине хаб по распространению в Европе, Азии и Африке технологии малых модульных реакторов (ММР) с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях.

В феврале 2018 года "Энергоатом" и Holtec International подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании в Украине ММР SMR-160. В июне 2019 года "Энергоатом", Holtec и Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности подписали трехсторонние соглашение о партнерстве по созданию международного консорциума по внедрению в Украине технологий SMR-160.

Будет проведен анализ нормативной базы, используемой при разработке проекта энергоблока с реактором SMR-160, анализ концептуального проекта АЭС с энергоблоками SMR-160, осуществлена подготовка исходных данных, необходимых для разработки техническо-экономического обоснования.

После этого планируется провести оценку проекта SMR-160 на соответствие общим и техническим критериям согласно методологии МАГАТЭ по оценке технологий ядерных реакторов NP-T-1.10. По итогам этих мероприятий будут подготовлены документы для принятия решения по внедрению в Украине реакторной технологии SMR-160.

ММР признана одной из наиболее перспективных в строительстве АЭС. ММР обладают более высоким уровнем безопасности в сравнении с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет других систем пассивной безопасности.

Реакторы проекта SMR-160 имеют возможность работать в режиме маневрирования мощностью, строиться на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач. Общемировой рынок ММР после 2025 года оценивается примерно в $1 трлн.

Holtec International – ведущий мировой разработчик технологий и производитель оборудования для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива. Также является одним из мировых лидеров по разработке малых модульныхреакторов.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174505
 
 
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.........Вы видите, как развивается "зеленая" энергетика" /////////////// Это что за хрень? Какая такая "зеленая энергетика" и как она развивается за счет раскрученного лохотрона-ограбления потребителей в карманы хитросделанным негодяям,за счет потребителей и той же атомной генерации.? Это лохотрон,призванный вытеснить экологически чистую и относительно безопасную атомную генерацию,ТЭЦ и ГЭС. Германия признала "зеленую энергетику" экологически вредным и экономически невыгодным лохотроном,поэтому тянет "Северный поток" заместить бездумно выведенные из эксплуатации атомные блоки. Я понимаю,если по законам распиаренного "рынка" альтернативщики предложили на рынок свою электроэнергию,выработанную на солнечных панелях и ветрогенерации по цене ниже существующих.Понятно. Но здесь "рынком" и не пахнет. Продавать электроэнергию в 5 раз дороже той же атомной с "окупаемостью" 50 лет может любой дебил,а вернее государственный преступник,которого покрывает П.Павлишин, (сместили 4х замов и назначили профанов-диверсантов?)который и обязан этому лохотрону препятствовать. Малые модульные реакторы - это бред сумасшедшего,и предпосылки к ядерным катастрофам из-за невозможности эффективного контроля за ними. Особенно если они попадут в руки "эффективных" частных негодяев,а к этому все идет,к сожалению.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174505
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