 "Нафтогаз" сократил поставки газа для нужд населения на 2,3 миллиарда кубометров

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

В том числе "Нафтогаз" в рамках выполнения спецобязательств по ПСО поставил около 14,5 млрд кубометров газа. Из них около 8 млрд куб. м получили газоснабжающие компании (частные газсбыты и ГПК "Нафтогаз Украины") для покрытия потребностей населения.

"В Кировоградской области, где "Нафтогаз" поставляет газ непосредственно бытовым потребителям, объемы использования газа этой категорией потребителей сократились почти на 20%. Существенное сокращение спроса объясняется в первую очередь теплее погодой в зимние месяцы 2019 года", – отмечается в сообщении.

При этом поставщики газа в других регионах – газсбыты, которые не входят в группы "Нафтогаз", сократили закупку газа для бытовых потребителей более чем на 25% в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

"Причиной большого сокращения спроса в этих регионах по сравнению с Кировоградской областью может быть закупка газсбытамы определенных объемов газа для населения на нерегулируемом рынке", – отмечает "Нафтогаз".

Кроме того, около 5,9 млрд кубометров газа "Нафтогаз" поставил производителям тепла.

"При этом спрос на газ для производства электроэнергии увеличился на 44%. Это объясняется переходом нескольких производителей тепла на использование газа вместо угля и альтернативных источников энергии в 2019 году", – пояснили в НАК.

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Как сообщалось, по данным "Нафтогаза Украины", в 2018 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2017 годом увеличилось на 1,3% или на 0,4 млрд куб. м – с 31,9 млрд до 32,3 млрд куб. м.

По сегментам рынка, подпадающих под действие регулируемых правительством тарифов (Положения о PSO), объемы использования газа составили 16,5 млрд кубометров, сократившись на 0,3 млрд куб. м, по сравнению с 2017 годом (16,8 млрд куб.м).

В том числе бытовые потребители использовали 10,6 млрд куб. м газа, что на 0,6 млрд куб. м меньше, чем в 2017 году (-5,4%).

В то же время предприятия ТКЭ при производстве тепловой энергии для населения, использовали 4,8 млрд куб. м газа, что на 0,2 млрд куб. м больше, чем в 2017 году (4,3%).

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ населению и другим потребителям в рамках Положения о возложении спецобязательств (ПСО, постановления Кабмина №867 от 19 октября 2018 года и №187 от 22 марта 2017 года) по регулируемым ценам, а также - коммерческим потребителям по рыночным ценам.