 "Укртранснафта" увеличила поставки нефти на украинские НПЗ на 13%

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

В частности, объем транспортировки украинской нефти на Дрогобычский НПЗ в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 7,3% - до 404,40 тыс. тонн, а на Кременчугский НПЗ на 4,0% - до 1,01 млн тонн.

Объем транспортировки легкой нефти из черноморских портов на Кременчугский НПЗ по результатам 2019 года вырос по сравнению с 2018 годом на 34,4% - до 908 тыс. тонн.

В частности, в 2019 году Укртранснафта транспортировала на Кременчугский НПЗ 622,2 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light (Азербайджан), что на 7,9% меньше, чем в 2018 году. Снижение объемов транспортировки азербайджанской нефти полностью уравновесила перекачка по этому маршруту импортной нефти других сортов для Кременчугского НПЗ. Так, Укртранснафта впервые транспортировала два новых сорта нефти для нужд Кременчугского НПЗ: 230,5 тыс. тонн американской нефти (Bakken) и 55,3 тыс. тонн ливийской (El Sharara).

Транспортировка нефти магистральными нефтепроводами в 2019 году, млн тонн

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1,6% (на 208,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 13,1 млн тонн.

"Укртранснафта" вынужденно останавливала транзит российской нефти с 25 апреля по 11 мая 2019 года и с 17 по 21 мая 2019 года из-за попадания хлорорганических соединений в нефтепровод "Дружба".

К концу 2019 года "Укртранснафте" практически удалось наверстать непрокачанные объемы, возникшие из-за остановки работы нефтепровода "Дружба" в апреле-мае.

18 января 2020 года "Укртранснафта" завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из украинского участка нефтепровода "Дружба".

В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти из украинского участка нефтепровода "Дружба" российское ОАО "Транснефть" резервировало производственные мощности Укртранснафты и выплатило за предоставление услуг по резервированию с мая 2019 года по январь 2020 года 4,336 млн евро компенсации.

В 2019 году "Укртранснафта" подписала с "Транснефтью" дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке российской нефти через территорию Украины - до 2030 года. Продолжение действия договора гарантирует загрузку системы магистральных нефтепроводов и стабильный источник доходов компании.

Также в 2019 году "Укртранснафта" и "Укртатнафта" заключили соглашение об увеличении транспортировки нефти от черноморских портов к Кременчугскому НПЗ на уровне 1,2 млн тонн в год. Благодаря этой сделке тарифы на внутреннюю транспортировку нефти будут повышаться постепенно в течение трех лет.