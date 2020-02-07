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Все про:Минфин (1171) ОВГЗ (331)

 Минфин проведет внеплановое размещение долларовых ОВГЗ

Министерство финансов Украины на первичных аукционах 11 февраля предложит новый пуск 14-месячных долларовых облигаций внутреннего госзайма, хотя в первоначальном графике аукционов на первый квартал этого года валютные бумаги отсутствовали.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению на сайте ведомства, их предложение будет ограничено $200 млн.

На четырех других аукционах будут выставлены гривневые ОВГЗ: 4-летние - на сумму до 3 млрд грн, 2-летние - до 2 млрд грн, 16-месячные - на 1 млрд грн и 3-месячные - на 0,5 млрд грн.

На последних аукционах в прошлом году 10-месячные долларовые бумаги были проданы на $104,7 млн со ставкой отсечения 3,45% годовых, а 2-летние - на $100,4 млн со ставкой отсечения 3,95% годовых.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174499
 
 
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