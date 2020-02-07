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Все про:Запорожье (285) школа (80) автобус (25)

 Запорожский облсовет планирует купить школьные автобусы по 1,8 миллиона за штуку

Коммунальное учреждение (КУ) "Центр финансово-статистического анализа и материально-технического обеспечения образовательных учреждений" Запорожского облсовета объявил тендер на закупку 30 школьных автобусов на ожидаемую сумму 53,04 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению в системе ProZorro 7 февраля, конечный срок подачи заявок – 8 марта 2020 года, аукцион намечен на 13 апреля. Срок поставки автобусов – до конца текущего года.

В числе технических требований – автобус должен быть новым, оснащенный дизельным двигателем эконормы не ниже Евро-5, иметь не менее 25 мест для сидения, долговечность кузова – не менее 10 лет. Требования к размерам автобусов отсутствуют.

Оплата будет производиться в течение 30 дней после поставки автобусов.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года правительство одобрило направление 1,9 млрд грн на реализацию комплексной государственной программы улучшения качества образования в школах, в том числе ожидалось приобретение 430 новых автобусов для подвоза школьников в сельской местности.

В Украине автобусы в модификации "школьный" производят, в частности, корпорации "Эталон" и "Богдан", Запорожский автозавод, "Черкасский автобус".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174497
 
 
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