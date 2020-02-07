 Милованов предложил пакет антикризисных мер для экономики на 20 миллиардов

Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Тимофей Милованов по итогам отчета в парламентском комитете по вопросам экономразвития, передает БизнесЦензор.

"Мы предложили пакет антикризисных мер. Главное предложение -– рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн, в частности, на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса", – написал Милованов.

Министр также отметил, что к наработке решений привлекаются представители отраслей промышленности.

"Мы создаем Координационный центр по вопросам промышленности с участием отраслевых объединений, отдельных крупных предприятий, аналитических центров, органов государственной власти, нарабатываем возможные программы поддержки. Сегодня я попросил членов комитета поддержать наши законотворческие инициативы и продолжить совместную работу", – добавил Милованов.

Он также отметил, что Украина в промышленности сейчас входит в фазу роста цикла.

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Среди главных вызовов Милованов назвал устаревшее оборудование, переориентацию рынков сбыта и внедрение налога на углеродные выбросы в ЕС.

"Но дальнейшее наращивание экспорта в ЕС – под угрозой, поскольку из-за введения ЕС протекционистского инструмента carbon border tax отечественные производители получат убытки и потеряют конкурентоспособность", – указал Милованов.

Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в 2019 году сократилось на 1,2%, по сравнению с 2018 годом. В последние месяцы падение ускорилось до 7,5-7,7%. Напомним, в 2016-2018 годах промпроизводство росло.