 Добыча нефти предприятиями "Нафтогаза" за год выросла на 6%

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

В частности, ПАО "Укрнафта" (на 50%+1 принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") увеличило добычу нефти и конденсата на 4,7% – с 1,45 млн тонн до 1,52 млн тонн. АО "Укргаздобыча" увеличило добычу на 6,6% – с 446,7 тыс. тонн до 478,2 тыс. тонн.

Частные нефтедобытчики уменьшили добычу нефти и конденсата на 39% – с 214,9 тыс. тонн до 135,4 тыс. тонн.

"Таким образом, в добыче нефти и газового конденсата в Украине в 2019 году доля группы "Нафтогаз" составляла более 90%. При этом доля нефтепродуктов, произведенных из нефти украинской добычи, существенно ниже доли нефтепродуктов, ввезенных в Украину из-за рубежа или произведенных из импортированной нефти", – отмечают в НАК.

Так, по данным "Консалтинговой группы А-95", в 2019 году в Украине потребили 10,86 млн тонн нефтепродуктов. Импорт нефтепродуктов составил 8,43 млн тонн.

Доля Шебелинского газоперерабатывающего завода ("Укргаздобыча") в структуре рынка потребления нефтепродуктов в Украине составляет 3,8%: 149 тыс. тонн бензинов (производство выросло на 13%), 88 тыс. тонн дизельного топлива (3,5%) и 176 тыс. тонн сжиженного газа (6,8%).

По данным "Консалтинговой группы А-95", Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта") произвел 751,8 тыс. тонн бензинов (производство выросло на 8,5%), 725 тыс. тонн дизельного топлива (11%) и 108,3 тыс. тонн сжиженного газа (6,8%). Его доля на украинском рынке потребления нефтепродуктов составила около 15%.

"Таким образом, суммарная доля нефтепродуктов, произведенных на предприятиях, в которых "Нафтогаз" является совладельцем, составляет менее 20% от общего потребления в Украине", – уточнили в компании.