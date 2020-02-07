 Добыча нефти предприятиями "Нафтогаза" увеличилась на 6% в 2019 году

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Частные нефтедобытчики уменьшили добычу нефти и конденсата на 39% - с 214,9 тыс. тонн до 135,4 тыс. тонн.

Таким образом, в добыче нефти и газового конденсата в Украине в 2019 году доля группы "Нафтогаз" составляла более 90%. При этом доля нефтепродуктов, произведенных из нефти украинской добычи, существенно ниже доли нефтепродуктов, ввезенных в Украину из-за рубежа или произведенных из импортированной нефти.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в 2019 году в Украине потребили 10,86 млн тонн нефтепродуктов. Импорт нефтепродуктов составил 8,43 млн тонн.

Доля Шебелинского газоперерабатывающего завода ("Укргаздобыча") в структуре рынка потребления нефтепродуктов в Украине составляет 3,8%: 149 тыс. тонн бензинов (производство выросло на 13%), 88 тыс. тонн дизельного топлива (3,5%) и 176 тыс. тонн сжиженного газа (6,8%).

По данным "Консалтинговой группы А-95", Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта") произвел 751,8 тыс. тонн бензинов (производство выросло на 8,5%), 725 тыс. тонн дизельного топлива (11%) и 108,3 тыс. тонн сжиженного газа (6,8%). Его доля на украинском рынке потребления нефтепродуктов составила около 15%.

Таким образом, суммарная доля нефтепродуктов, произведенных на предприятиях, в которых Нафтогаз является совладельцем, составляет менее 20% от общего потребления в Украине.