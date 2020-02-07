 Dragon Capital в первом полугодии планирует закрыть сделки на $200 миллионов

Об этом сообщил основатель и глава компании, президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала на представлении макропрогноза ЕБА, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это покупка "Идея Банка" и недвижимость", – уточнил Фиала.

По словам Фиалы, в минувшем году инвестиции "Драгон Капитал" и ее партнеров в Украину уменьшились по сравнению с 2018 годом – примерно до $100 млн и были сосредоточены преимущественно в недвижимость, которой было приобретено 70 тыс. кв. м.

"Во время выборов мы присматривались, нарабатывали сделки, и когда выборы прошли и ничего кризисного не произошло, то решили ускориться", – пояснил глава инвесткомпании.

В то же время он затруднился спрогнозировать объем сделок на второе полугодие 2020 года.

В ходе дискуссии Фиала сказал, что очереди инвесторов в Украину пока не видит, поэтому "Драгон Капитал" чувствует себя на рынке достаточно комфортно. По словам Фиалы, по сравнению с прошлым годом интерес к стране вырос, цены уже подросли, однако в 2011-2012 годах и в 2005-2007 годах конкуренция была выше. Глава инвесткомпании добавил, что сейчас привлекательные предложения в Украине вызывают интерес у 2-5 компаний, тогда как на соседних рынках восточной Европы в подобных ситуациях таких компаний около 30.

Фиала также отметил, что "Драгон Капитал" по-прежнему воздерживается от инвестиций в предприятия и отрасли, тесно связанные или сильно зависящие от госрегулирования, например, дистрибуцию газа, энергетику, добычу или тяжелую промышленность.

Фиала также назвал правильным решением компании отказаться от инвестиций в солнечную и ветряную энергетику, где на бумаге доходность выше, чем в недвижимости, так как проблема нехватки средств для выплаты по "зеленым" тарифам была прогнозируема.

Комментируя ситуацию на рынке в связи с коронавирусом, глава инвесткомпании сказал, что пока этот фактор выглядит таким, что приведет к замедлению роста, а не рецессии.

"А замедление значит, что Китай будет больше печатать денег, и другие страны тоже. Следовательно, низкие процентные ставки будут дольше, и это хорошо для Украины, поскольку инвесторы охотятся на более доходные бумаги. Плюс мы реформы делаем, и всем нравится то, что здесь происходит последние полгода", – отметил он.

"Если, конечно, развитие ситуации пойдет совсем плохо, то и для Украины это плохо, так как падает спрос на ее основные экспортные товары", – добавил глава "Драгон Капитал".

Группа компаний "Драгон Капитал" основана в 2000 году. Является одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Летом прошлого года Фиала сообщил, что за последние 3,5 года компания вместе с партнерами вложила в Украину $500 млн и при правильной политике власти эту цифру можно в течение двух-трех лет удвоить.