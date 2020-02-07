 Государственная "Укргаздобыча" сократила добычу газа на 4%

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

В частности, предприятие группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" – добыло 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине). Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических нужд – 1,3 млрд кубометров.

"Объем добычи "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 600 млн кубометров (3,9%) по сравнению с 2018 годом. При этом отпуск товарного газа снизился всего на 1,5% – с 13,8 млрд кубометров до 13,6 млрд кубометров", – отмечают в компании.

В "Нафтогазе" уточнили, что производственно-технологические нужды – обеспечение процесса добычи, сбора, предварительной подготовки и транспортировки газа в систему магистральных газопроводов. Кроме производственно-технологических нужд, валовая добыча учитывает производственные нужды 11 филиалов "Укргаздобычи" – на производство сжиженного газа, переработку углеводородов, отопление помещений и другие нужды.

"Сокращение добычи "Укргаздобычи" связано з естественным падением на основных месторождениях, которое в 2019 году составило около 1,5 млрд кубометров. Крупнейшее месторождение компании – Шебелинское – было открыто в 1950 году, уровень его истощения составляет 89%. Уровень истощения Западно-Хрестищенского месторождения – 90%, Яблунивского – 79%, Ефремовского – 82%, Мелеховского – 82%. Пик добычи природного газа на указанных месторождениях наблюдался в 1960-1970 годах, в начале их разработки", – подчеркивают в "Нафтогазе".

Среди предприятий "Укргаздобычи" наращивал добычу западный филиал. В 2019 году ГПУ "Львовгаздобыча" добыло 750 млн кубометров газа (+3,2%), ГПУ "Шебелинкагаз-добыча" – 8,27 млрд кубометров газа (-3,2%), ГПУ "Полтавагаздобыча" – 5,87 млрд кубометров (-5%).

При этом в 2019 году "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров газа и увеличило извлекаемые запасы почти на 15 млрд кубометров.

"Весь товарный газ, добытый "Укргаздобычей" и АО "ГАО "Чорноморнафтогаз"" в 2019 году, закупался "Нафтогазом" в ценовом диапазоне 4190-6116 грн/тыс. кубометров без НДС для нужд бытовых потребителей, религиозных организаций и производителей тепловой энергии и других потребителей по ПСО. Цены, условия и порядок поставки газа установлены актами Кабинета министров", – отмечают в НАК.

В дальнейшем весь закупленный газ для нужд населения реализовывался "Нафтогазом" на условиях ПСО через региональные газоснабжающие компании.

Читайте также: Частные компании увеличили импорт газа в Украину в 2 раза

"Черноморнафтогаз" в 2019 году добыл 8,9 млн кубометров газа, что на 1,4 млн кубометров меньше, чем в 2018 году (10,3 млн кубометров). Общество разрабатывает одно месторождение -– Стрелковое, газ из которого направляется для обеспечения потребностей города Геническ в Херсонской области.

ПАО "Укрнафта" в 2019 году увеличило объемы добычи на 7% по сравнению с 2018 годом – до 1,16 млрд кубометров. При этом объем товарного газа составил 830,8 тыс. кубометров.

Частные производители в 2019 году продолжили наращивать объемы добычи – с 4,4 млрд кубометров до 4,6 млрд кубометров, или на 4,5%. Большинство частных добывающих предприятий работают на новых месторождениях, с невысокими показателями естественного падения добычи.