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 Транзит российского газа через Украину в 2019 году вырос до 90 миллиардов кубометров

В 2019 году объемы транзита природного газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, по сравнению с 86,8 млрд кубометров годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

"Максимальный уровень использования украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита в 2019 году достиг 113 млрд куб. м в годовом исчислении (максимальные показатели транзита зафиксированы в июле 2019 года)", – отмечается в сообщении.

В подземные хранилища газа (ПХГ) за 2019 закачали 13,1 млрд куб. м газа – на 34% больше, чем в течение 2018 года. На начало сезона отбора газа ПХГ были заполнены на 70%.

По состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины находилось 18,9 млрд куб. м голубого топлива – на 36% больше, чем год назад.

Транзит российского газа через Украину в 2019 году вырос до 90 миллиардов кубометров 01

Транзит российского газа через Украину в 2019 году вырос до 90 миллиардов кубометров 02

Как сообщалось, импорт природного газа в Украину в 2019 году вырос на 34,9% – до 14,2 млрд кубометров, по сравнению с 2018 годом. При этом Украина более четырех лет импортирует газ только из европейского направления.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174485
 
 
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