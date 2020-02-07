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 АМКУ обязал Мининфраструктуры разработать методику расчета портовых сборов

Антимонопольный комитет Украины по заявлению ООО "СП "Нибулон" исследовал вопрос установления Министерством инфраструктуры Украины ставок портовых сборов и скидок к ним, выявив, что эти сборы были утверждены при отсутствии методики расчета размеров ставок портовых сборов и без соответствующего экономического обоснования.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает БизнесЦензор.

В ведомстве напомнили, что по закону размеры портовых сборов корабельного, причального, канального и других должны устанавливаться для каждого морского порта в соответствии с утвержденной методикой, а средства от этих сборов направляются исключительно по целевому назначению – для финансирования содержания соответствующих сооружений.

В свою очередь АМКУ отмечает, что экономическая привлекательность морских портов и стивидорных услуг соответствующих компаний для грузоотправителей и грузополучателей и судовладельцев в значительной степени зависит от размера портовых сборов, ведь высокие ставки приводят к повышению судовладельцами (перевозчиками) ставок фрахта, что при прочих равных условиях снижает конкурентоспособность портовых операторов.

"Поэтому Комитет 6 февраля принял решение, которым признал действия Министерства инфраструктуры по установлению размеров ставок портовых сборов и скидок к ним при отсутствии утвержденной Методики расчета таких собраний нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий органа власти, которые могут привести к искажению конкуренции", – сказано в сообщении.

Комитет обязал Министерство в течение четырех месяцев разработать и утвердить прозрачную и недискриминационную методику расчета размеров ставок портовых сборов.

Наличие такой методики позволит определить реальный уровень ставок портовых сборов, препятствовать установлению прозрачных, дискриминационных и экономически необоснованных размеров ставок портовых сборов, следовательно – будет способствовать развитию конкуренции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174483
 
 
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