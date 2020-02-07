 Кабмин вновь сменил главу Агентства по управлению Зоной отчуждения

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №78-р от 5 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Павлова назначена на должность до назначения главы Госагентства в установленном порядке.

Сейчас Павлова занимает должность начальника отдела международного сотрудничества и связей с общественностью указанного агентства, она также участвовала в конкурсе на должность главы ведомства.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года Кабмин уволил с должности главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, назначив врио его заместителя Владимира Фещенко.

Тогда же был объявлен конкурс на главу агентства, который должен был пройти 25 октября. Однако конкурс не состоялся и был объявлен повторно, а Фещенко другими принятыми 15 ноября распоряжениями правительства был снять и с должности врио, и уволен с должности замглавы Госагентства.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил объявление повторного конкурса тем, что кандидаты, которые подали документы на объявленный в октябре конкурс, не удовлетворили правительство.