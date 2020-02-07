 Кабмин назначил главу Офиса финансового контроля

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №74-р от 5 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Буграк назначен на должность с начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.

Другим распоряжением №72-р от 5 февраля Игорь Буграк был уволен с должности председателя Государственной аудиторской службы в связи с переходом на другую работу.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 20 октября 2019 года передал Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерства финансов.

11 декбаря того же года Кабмин принял решение о создании Офиса финансового контроля, который должен заменить Государственную аудиторскую службу.

24 января 2020 года Кабмин назначил председателем Государственной аудиторской службы Игоря Буграка, который до этого занимал должность директора Департамента гармонизации внутреннего финансового контроля Министерства финансов.

Напомним, Кабинет министров создал Государственную аудиторскую службу в октябре 2015 года путем реорганизации Государственной финансовой инспекции. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.

Кабмин 29 сентября уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы, назначив временно исполняющей обязанности главы ведомства заместителя председателя указанной службы Галину Вашеку.

Гаврилова была председателем Государственной аудиторской службы Украины с декабря 2015 года.