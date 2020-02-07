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Все про:Кабмин (73) наблюдательный совет (286) назначение (514) Нафтогаз (2066)

 Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" польского топ-менеджера

Кабинет министров назначил Иренеуша Била членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №79 от 5 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно информации LinkedIn, Иренеуш Бил, с 2013 года работает CEO фонда Amicus Europae Foundation (частный фонд, созданный экс-президентом Польши Александром Квасневскиим), передает Интерфакс-Украина.

Он также является CEO польской трейдинговой Energy Gate Europe Sp. z o.o. , занимающейся торговлей газом и электроэнергией.

Кроме того, новый член набсовета НАК занимает должность генерального секретаря Европейского совета по толерантности и примирению.

Как сообщалось, Кабинет министров в сентябре 2019 года назначил двух новых представителей государства в наблюдательном совете НАК, уволив с этой должности Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича. Вместо них представителями государства в набсовете "Нафтогаза" стали Юлия Ковалив и Наталия Бойко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174477
 
 
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