 Украина увеличила экспорт мяса птицы в январе на 28%

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным, в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 18% – до $45,87 млн.

Импорт мяса птицы и субпродуктов сократился на 20% – до 9,35 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 15,9%, до $3,89 млн.

Экспорт свинины, по информации ведомства, вырос на 20,2% – до 101 тонн. Этой продукции было поставлено на $297 тыс., что в 1,7 раза больше показателя за январь 2019 года.

Импорт свинины в Украину в январе 2020 года сократился в 2,1 раза – до 991 тонн, в денежном выражении – в 2 раза, до $1,91 млн.

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Как сообщалось, Европейский союз на минувшей неделе приостановил импорт мяса птицы и мясной продукции из птицы из Украины после обнаружения вспышки куриного гриппа в Винницкой области. Яйца и яичная продукция под данные ограничения пока что не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году в ЕС направлялось около 30% всего экспорта группы.

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2019 году продал внешним потребителям 669,96 тыс. тонн куриного мяса, что на 13% больше, чем в 2018 году. При этом экспорт курятины в четвертом квартале 2019 года вырос на 20% – до 87,65 тыс. тонн, а за 2019 год – на 25%, до 357,43 тыс. тонн.

Экспорт курятины в общем объеме ее продаж МХП в 2019 году составил около 53% против 48% за 2018 год.