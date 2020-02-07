 Близкий к Богдану застройщик оказался фигурантом дела против бывшего главного архитектора Киева

Об этом стало известно во время заседания в Высшем антикоррупционном суде по избранию меры пресечения Целовальнику, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Прокурор САП Алексей Скибенко в суде озвучил выдержки из протокола допроса свидетеля по делу, которая уже около 30 лет работает в школе №130.

По словам свидетеля, ориентировочно в сентябре 2013 года они с главой родительского комитета и некоторыми родителями ходили на прием к Целовальнику. Тогда в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА им предоставили копию Градостроительных условий и ограничений (ГУО) от 30 июля 2013 года, согласно которым завершение строительства бассейна для школы №130, прописанное в соответствующем инвестиционном договоре, уже не предусматривалось.

"В ходе общения с Целовальником последний сказал, что ГУО готовили под руководством его заместителя Вавриша, а Целовальник недосмотрел и подписал. Ваврыш тоже присутствовал на встрече и признал свою ошибку", – зачитал прокурор показания свидетеля.

В дальнейшем школа направляла письма Целовальнику с просьбой отозвать выданные ГУО с целью аннулирования декларации на выполнение строительных работ, добавил прокурор.

Кроме того, из этих же показаний стало известно, что Целовальник с его же слов провел внутреннее служебное расследование по факту отсутствия в вышеуказанных ГУО строительства бассейна.

По результатам расследования он на совместном совещании в Голосеевском райсовете сообщил, что отсутствие в ГУО строительства бассейна является нарушением градостроительного законодательства, и строительство в таком случае ведется с нарушением действующего законодательства.

"Подпись его под такими ГУО является его упущением и следствием введения его в заблуждение его заместителем, который признал свою вину в этом. На сегодняшний день служебная халатность и противоправность поведения работниками Департамента градостроительства и архитектуры КГГА имеет следствием незаконную застройку", – зачитал прокурор показания свидетеля.

Кроме того, по словам свидетеля, представитель ООО "Укрбуд Девелопмент", принимавший участие в совещании, настаивал на том, что строить бассейн не будет.

В ответ на это защитник Целовальника Игорь Бойко заявил, что "гражданин Ваврыш давал показания неоднократно в этом деле в СБУ", но "прокурор не предоставил эти показания суду".

"Я считаю, что со стороны прокурора является односторонняя оценка событий", – заявил Бойко.

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Как сообщалось, 30 января детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде в причинении более 9,3 млн грн убытков территориальной общине путем строительства паркинга вместо бассейна для школы №130 в Голосеевском районе.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

Как установило следствие, 30 июля 2013 года Департамент градостроительства за подписью Целовальника выдал ГУО, которыми был изменен объект строительства, а именно – исключено строительство бассейна.

Андрей Ваврыш в 2010-2015 годах был заместителем директора Департамента градостроительства КГГА Сергея Целовальника. Ваврыш, который сегодня руководит девелоперской компанией Saga Development, известен также как друг руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Бенефициарным владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент" был экс-нардеп Максим Микитась. В октябре 2019 года НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн.

За месяц до того, в сентябре, Микитась заявил, что продал "Укрбуд Девелопмент". Нынешними учредителями этой компании значатся Евгений Дикин и Василий Полевой, а руководителем остается Олег Майборода.