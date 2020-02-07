 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на авторгаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сетях Glusco, "БРСМ-Нафта" и "Автотранс" цены снизились на 20 копеек за литр, на станциях AMIC – на 40 коп./л, KLO и Chipo опустили цены на 10 копеек за литр.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 40 копеек за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 620 грн за тонну.

Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.