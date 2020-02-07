 Минфин начал подготовку бюджетной декларации на 2021-2023 годы

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сообщение Минфина, передает БизнесЦензор.

Предложения должны содержать информацию о цели государственной политики в среднесрочной перспективе, перечень бюджетных программ для реализации этой цели, информацию об изменениях в структуре бюджетных программ на три года и перечень информации отраслевой направленности для подготовки декларации.

В Минфине напомнили, что бюджетная декларация определяет принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период, а также является основой для подготовки проекта госбюджета и местных бюджетов.

Верховная Рада в декабре 2018 года приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно введения среднесрочного бюджетного планирования. По информации Министерства финансов, декларация должна быть представлена на рассмотрение Кабинета министров до 15 мая.