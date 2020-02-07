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 Регуляторная политика, Энергетика
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 "Оператор рынка" предложил изменить правила рынка электроэнергии для борьбы с манипуляциями

Госпредприятие "Оператор рынка" по итогам анализа работы рынка электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка в январе обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с инициативой внести изменения в Правила рынка электрической энергии.

Соответствующее письмо предприятие направило регулятору 7 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

"Речь идет о совершенствовании Правил рынка в части расчета Оператором системы передачи максимального объема продаж электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, а также в части ценообразования на балансирующем рынке", – сказано в сообщении.

Так, учитывая результаты наблюдения за работой РСН и ВСР в январе 2020 года, критически важным, по мнению "Оператор рынка", является включение в заявки на продажу "реальных" объемов электрической энергии, что должно подтверждаться для электропоставщиков заключенными двусторонними договорами или импорта, а для производителей – имеющейся рабочей мощностью генерирующего оборудования или объемами импорта.

В то же время для заявок на покупку электрической энергии в компании указывают важность включения в них объемов, которые ближе всего соответствуют прогнозным объемам потребления электрической энергии потребителями и, ни в коем случае, не превышают мощность присоединенного электрооборудования потребителей или объемов экспорта.

"Такие изменения в Правила рынка сделают невозможным недобросовестное поведение некоторых участников рынка по отношению к другим компаниям, которые работают на рынке", – подчеркивается в обращении "Оператора рынка".

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Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заметила действия участников рынка электрической энергии в январе, которые имели признаки манипулирования.

В связи с этим НКРЭКУ рассматривает вопрос о проведении проверок хозяйственной деятельности участников рынка, которые в своих заявках на продажу электрической энергии в январе 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне.

Подробнее о ситуации на рынке электроэнергии читайте в материале БизнесЦензор: Почему цена электроэнергии растет и скачет

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174458
 
 
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я зустрічав в деяких країнах - купуєш картку, скажімо на 100 кВт і вставляєш в рахівник електроенергії --- користуєшся поки картка не обнулиться... Чому б у нас таке не увести?
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В принципе справедливое требование...
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