 Оптовые цены на дизтопливо упали до минимума за 2,5 года

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга оптового рынка нефтепродуктов, передает БизнесЦензор.

Основной причиной стал обвал мировых цен на нефть из-за падения спроса в Китае, который столкнулся с эпидемией коронавируса. За последних две недели, с 23 января, цена нефти Brent упала на 11% - с $60/барр. до $53/барр. на 6 февраля. За снижением цен на нефть последовали и котировки топлива в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.

Так, в Новограде-Волынском (Житомирская область) компания "Анвитрейд" (Wexler Group) и "Мартин Трейд" 7 февраля озвучивали цену на российский ресурс на уровне 19,60 грн/л (-50 коп./л к понедельнику, 3 февраля). Цены реальных сделок, в зависимости от объема, опускались до 19,30 грн/л. Ж/д-партии со станции Новоград-Волынский торговались по 23 200 грн/т, что на 500 грн/т дешевле, чем в начале недели.

С нефтебазы в Коростене UPG предлагала дизтопливо по 19,50 грн/л (-50 коп./л к 3 февраля), "Фактор" опустил цену до 19,25 грн/л. (-70 коп./л). Цены на ж/д-партии на ст. Коростень 7 февраля озвучивались на уровне 23 700–23 800 грн/т.

В столичном регионе "Альянс Энерго Трейд" и Wexler предлагали бензовозные партии по 19,60 коп./л, "Укртатнафта" - по 19,30 грн/л. В Харьковской области цены вариировались в пределах 19,50–20,00 грн/л.

В порту "Пивденный" Orange Oil 7 февраля предлагала дизтопливо по 19,45 грн/л, в одесском порту "Укртатнафта" и "Альянс Энерго Трейд" озвучивали цену 19,60 грн/л.

В январе импортные поставки дизтоплива в Украину существенно снизились, но из-за низкого спроса и больших накопленных запасов, рынок не ощутил нехватки топлива. В то же время сохраняется опасение относительно стабильности импорта дизтоплива из Беларуси из-за резкого снижения поставок российской нефти на белорусские НПЗ и отсутствия долгосрочных контрактов с российскими нефтяными компаниями.