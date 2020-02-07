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 Нацбанк разрешил иностранным банкам проводить расчеты в гривне

Для повышения инвестиционной привлекательности Украины Национальный банк расширил возможности иностранных банков по купле-продаже иностранной валюты за гривню.

Соответствующие изменения в Положения о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке внесены постановлением правления НБУ №16 от 6 февраля и вступают в силу 8 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, изменениями уточнено определение терминов "валютный рынок Украины" и "международный валютный рынок", которые являются базовыми при осуществлении торговли иностранной валютой.

Благодаря этим уточнением иностранные банки смогут свободно осуществлять расчеты в гривне с другими иностранными банками по операциям по купле/продаже иностранной валюты в соответствии с договорами, заключенными за пределами Украины, с использованием своих корреспондентских счетов в украинских банках.

"Поэтому отныне иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривню с любыми украинскими банками (вне зависимости от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках", – пояснили в НБУ.

Нацбанк ожидает, что такой шаг будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также усиливать привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174451
 
 
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