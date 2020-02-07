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Все про:платежные системы (236) PayPal (31) Дмитрий Дубилет (52)

 PayPal не видит перспектив для выхода на рынок Украины, – Дубилет

Международная платежная система PayPal не начинает работу в Украине, поскольку не видит перспектив.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дублет заявил в интервью "Громадському", передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина – неинтересный для них рынок", – заявил Дубилет.

По словам министра, нет никаких препятствий для PayPal с точки зрения украинского регулирования и законодательства.

"Судя по всему, он (PayPal, – ред.) просто не видит достаточно для себя потенциала", – сказал Дубилет.

Министр добавил, что Украине нужно расти экономически, чтобы стать "привлекательной" для PayPal.

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Как сообщалось, ранее Министерство цифровой трансформации указало одной из целей своей работы запуск PayPal в Украине.

В свою очередь глава Национального банка Украины Яков Смолий отмечал, что руководство регионального офиса PayPal в Польше может намеренно затягивать процесс выхода компании на рынок Украины.

"Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше и его возглавляет гражданин нашей соседней северной державы. Он, может, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши IТ-специалисты, которые работают на иностранные компании, не могли через PayPal получить деньги в Украине", - рассказывал Смолий.

Напомним, PayPal - международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском. Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. Они могут осуществляться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.

PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах. Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174443
 
 
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"Проблема в том, что Украина - неинтересный для них рынок" - а какой идиот будет работать в стране, которая обязывает платить налог по первому событию, т.е. при переводе денег в Украину пайпэл должен заплатить его одновременно с переводом, из своих? на это только мафиозные сети с тарифом на переводы от 20% согласны... а вообще лучше молчать, чем говорить: 190 стран из 197 признанных в мире пайпэлу интересны, и одна из семи не интересных ему стран - Украина. И действительно, кому интересна страна, в которой дискуссия о колличестве платежек за одну из многих коммунальных услуг проходит на уровне кабмина и президента...
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