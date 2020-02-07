 Нацбанк оценил расходы на выплату внешних долгов в 2020 году в $9 миллиардов

Об этом говорится в Инфляционном отчете, обнародованном на сайте НБУ, передает БизнесЦензор.

"По оценкам НБУ, потребность только в валютных средствах на выплату долговых обязательств с учетом обслуживания валютного долга превышает $9 млрд. Однако в соотношении к ВВП (по прогнозу НБУ) общая финансовая потребность государственного бюджета в 2020 году, связанная с долговыми операциями (погашение и обслуживание), несколько уменьшится (до 9,9% по сравнению с 11,7% в 2019 году)", – сказано в документе.

Нацбанк прогнозирует, что выплаты по долговым обязательствам, а также дефицит госбюджета, будут профинансированы преимущественно за счет новых привлечений.

По оценке НБУ, несмотря на значительные запланированные внешние привлечения, ожидается дальнейшее снижение соотношения государственного и гарантированного государством долга к ВВП и улучшение его валютной структуры в сторону увеличения доли в гривне.

"В целом, по оценке НБУ, фискальная политика в 2020 году будет оставаться близкой к нейтральной. В то же время разовая природа компенсаторов, которые давали возможность удерживать умеренный дефицит бюджета в 2018-2020 годах, актуализирует необходимость разработки среднесрочного бюджета на основе консервативных подходов и сбалансированных рисков", - говорится в отчете.

Как сообщалось, по данным Минфина, за 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг в гривне уменьшился на 7,84% – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в долларе долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.