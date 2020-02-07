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 SpaceX создаст отдельную компанию для развития системы глобального интернета

Компания Илона Маска Space Exploration Technologies (SpaceX) планирует выделить сервис спутникового интернета Starlink в самостоятельную компанию и вывести ее на IPO.

Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл в ходе частного мероприятия для инвесторов в Майами, организованного JPMorgan Chase&Co, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В данный момент мы являемся частной компанией, однако Starlink – этот тот вид бизнеса, который мы можем двигать вперед и вывести на биржу. Это тот самый элемент нашего бизнеса, который мы, вероятно, выделим и выведем на IPO", – заявила Шотвелл.

Как отмечает агентство Bloomberg, ранее Илон Маск не стремился выводить компанию на открытый рынок, поскольку это требует, в частности, детального раскрытия ее финансовых показателей.

Однако IPO Starlink, вероятно, будет поддержано, как сотрудниками SpaceX, так и инвесторами компании.

В связи с этим многие сотрудники, владеющие долями в компании, имели возможность продать их лишь в рамках ограниченного числа частных транзакций. Проведение IPO Starlink позволит давним инвесторам компании зафиксировать прибыль по своим инвестициям, отмечают эксперты

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Как сообщалось, SpaceX уже запустила более 240 спутников для создания сети Starlink и рассчитывает, что сервис начнет предоставлять клиентам услуги доступа в интернет с лета текущего года.

Проект Starlink предусматривает вывод на низкую околоземную орбиту около 12 тыс. спутников к середине 2020-х годов для создания глобальной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174436
 
 
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