 Импорт авиатоплива в январе подскочил на 59%

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Отгрузки с Кременчугского НПЗ "Укртатнафты" в январе 2020 года составили 17,5 тыс. тонн. По сравнению с январем 2019 года они сократились на 6,6% (на 1,2 тыс. тонн). Традиционно почти весь объем был направлен в аэропорт "Борисполь".

Импорт вырос на 58,5% (на 5,5 тыс. тонн), до 14,9 тыс. тонн, по сравнению с январем 2019 года. Из этого объема 9,3 тыс. тонн было импортировано из Литвы, 4 тыс. тонн - из Беларуси, 1,7 тыс. тонн - через морпорты.

В январе прошлого года начала работу система контроля целевого использования топлива через выдачу налогового векселя. На начальном этапе в работе этой системы возникли сбои, из-за чего у импортеров возникали сложности с таможенным оформлением топлива..

В 2019 году объем рынка авиационного топлива сократился на 39% (на 305 тыс. тонн), до 483 тыс. тонн, после введения с 1 января системы контроля над его целевым использованием.

Контроль над целевым использованием был введен для ликвидации схемы смешивания керосина с дизельным топливом, что приводило к занижению уплаты налоговых обязательств, в частности акциза. Такое смешивание и продажа продукта под видом ДТ имело экономический смысл из-за семикратной разницы в акцизном налоге на ДТ (139,5 евро/тыс. л) и авиатопливо (21 евро/тыс. л). Потери же бюджета от этого оценивались в 1,5 млрд грн в год.

В 2017-2018 годах эксперты и участники рынка указывали на порт "Николаев", где фиксировался наибольший дисбаланс между объемом поставок авиатоплива и его дальнейшим выходом из порта. В 2017 году такой дисбаланс составил 80 тыс. тонн, в 2018 году вырос до 135 тыс. тонн.

Основным импортером топлива через порт Николаев является группа "Трейд Коммодити", которая одновременно была и лидером по импорту авиакеросина. После введения системы контроля над целевым использованием, поставки авиатоплива в Николаев и в адрес "Трейд Коммодити" упали в 8 раз.