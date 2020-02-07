 Аэропорт "Харьков" в январе увеличил пассажиропоток на 55%

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В январе 2020 года пассажиропоток харьковского аэропорта вырос на 55% по сравнению с январем 2019 года. И это 111,6 тыс. пассажиров и 435 вылетов", - сказано в сообщении.

Самыми популярными направлениями стали: Шарм-эш-Шейх, Стамбул, Борисполь, Краков, Варшава, Гданьск, Вена, Вроцлав, Дортмунд и Прага.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.