 Поставки сжиженного газа в Европу впервые сравнялись с импортом "Газпрома"

Это следует из данных ежемесячного "Мониторинга" школы "Сколково", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Год назад российский газ опережал сжиженный вдвое: в январе 2019 года "Газпром" продал 15 млрд кубометров, а виде СПГ на европейский рынок поступило 7,7 млрд кубометров.

Но с тех поставки СПГ выросли на 30%, а экспорт "Газпрома" упал на 33% в годовом сопоставлении. В результате уровень использования регазификационных терминалов превысил 50% (против 45% в среднем в прошлом году).

Европейский рынок продолжает тонуть в избытке газа, который уже обрушил цены до уровня, близкого к точке рентабельности "Газпрома". На крупнейших газовых хабах - британском NBP и нидерландском TTF - спотовые контракты в течение января продавались в среднем по $4/млн британских тепловых единиц (mmbtu). К концу месяца котировки просели до $3,5-3,7, что эквивалентно $120-130/тыс. кубометров.

Точкой безубыточности для российского трубопроводного экспорта (с учетом всех налогов, стоимости добычи и транспортировки) принято считать отметку чуть ниже $4/mmbtu, а это фактически текущий уровень цен на сегодня.

Цены в долгосрочных контрактах "Газпрома" заметно выше, но поставки по ним падают, вынуждая компанию продавать значительные объемы на электронных торгах. За первые две недели января объем таких сделок превысил 2 млрд кубометров по средней цене около $150.

Добыча газа в США тем временем продолжает расти (+8%, 2,7 млдр кубометров/с.), и Минэнерго прогнозирует новые рекорды экспорта СПГ: 67 млрд кубометров в этом году и 80 млрд - в следующем.

При текущих ценах экономика поставок американского СПГ в Европу уже на грани рентабельности, а с учетом платежей за сжижение - в красной зоне, отмечают эксперты "Сколково": заводы продают СПГ по $70-120/тыс. кубометров, $35 стоит транспортировка, $18 - регазификация.

"На данный момент поставщику выгодно не останавливать поставки, а искать возможности оппортунистических поставок на прибыльные рынки, плюс, конечно, выручают долгосрочные сбытовые контракты, цены по которым гораздо выше спотовых котировок. Однако, если цены на газ в Европе упадут ниже $100, то можно ожидать сокращения поставок спотового СПГ на европейские рынки. Поставщики будут, прежде всего, стараться выполнять "премиальные" долгосрочные контракты. "Газпром" же будет вынужден поставлять при любой цене, поскольку по контрактам обязан выполнять заявки потребителей. Такой сценарий может отрегулировать цены в сторону повышения. Однако есть и вероятность продолжения "войны всех против всех" за доли и объемы на газовых рынках. В таком случае, регулирование может произойти только со стороны спроса", - говорится в докладе "Сколково".