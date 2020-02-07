 Украина и Венгрия возобновят работу комиссии по экономическому сотрудничеству

Об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Кулеба и Сийярто являются сопредседателями Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Кулеба отметил, что на заседании в Будапеште комиссия обсудит совместные проекты по развитию пограничной инфраструктуры, трансграничного сотрудничества, защиты окружающей среды, энергетики.

"В марте в Будапеште мы хотим обсудить несколько прагматических проектов: договориться о строительстве по крайней мере одного контрольно-пропускного пункта на границе, использовании кредитной линии $50 млн, которые Венгрия выделяет на инфраструктурные проекты в Украине, договориться о проектах, связанных с развитием сельского хозяйства и здравоохранением, достичь результатов в переговорах о признании дипломов двух стран", – сказал в свою очередь Петер Сийярто.

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Как соообщалось, еще в марте 2017 года, Верховная Рада ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении льготного кредита на условиях связанной помощи для строительства дорог в объеме до 50 млн евро. Однако с тех пор эти средства так и не были использованы.

Приоритетные проекты, которые планировалось профинансировать в рамках договора: строительство объездной автомобильной дороги Берегового и с.Астей; капитальный ремонт дороги Петрово – КПП "Паладь", текущий средний ремонт дороги M24 Мукачево – Берегово.