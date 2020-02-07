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 Рада продолжит рассматривать законопроект о рынке земли 18 февраля

Народные депутаты приостановили рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании в пятницу и приступили к рассмотрению других вопросов повестки дня.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В настоящее время уже рассмотрено 216 поправок к законопроекту №2178-10. Депутаты продолжат работу над законопроектом на следующей пленарной неделе 18-21 февраля.

Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады IX созыва 10-14 февраля депутаты работают в комитетах и комиссиях.

Как ранее сообщалось, при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174413
 
 
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