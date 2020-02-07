 Падение поступлений от экспорта черных металлов достигло 27%, – Таможенная служба

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы (ГТС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В итоге на черные металлы за этот период пришлось 17,16% общего объема поступлений от экспорта товаров против 24,11% за первый месяц прошлого года.

В декабре 2019 года поступления от экспорта черных металлов составляли $521,764 млн.

При этом Украина в январе текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 19,6% – до $64,61 млн. В декабре этот показатель составлял $73,84 млн.

Кроме того, Украина в январе 2020 года сократила экспорт металлоизделий на 12,8% – до $63,83 млн. В декабре их поставлено на $93,86 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 10,4% – до $56,67 млн. В декабре их ввезено на $87,94 млн.

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Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до $8,74 млрд. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год.

В то же время Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до $1 млрд 251,82 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% – до $1,04 млрд. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% – до $1,1 млрд.

Напомним, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.