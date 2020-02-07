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 Регуляторная политика, Энергетика
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Все про:экспорт (1564) Тарифы на электроэнергию (746) ДТЭК (653) Укрэнерго (441) Герус (94) НКРЭКУ (770) электроэнергия (623)

 Нацкомиссия обязала экспортеров платить за передачу электроэнергии по сетям (обновлено)

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), закрепила в Кодекс системы передачи обязательство экспортеров электрической энергии оплачивать тариф на передачу.

Соответствующее постановление "Об утверждении изменений в Кодекс системы передачи (с целью усовершенствования положений Кодекса системы передачи, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года №309)" было принято на заседании комиссии в пятницу, 7 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ничего (нового, – ред.) не внедряем. Плата есть, мы уточняем положения Кодекса… Никто экспортеров не освобождал (от тарифа, – ред.). К нам обратились те, кто увидел технические недочеты в документах, мы их устраняем", – прокомментировал решение глава комиссии Валерий Тарасюк.

За утверждение изменений в Кодекс системы передачи проголосовали пять из шести присутствующих на заседании членов регулятора.

Заместитель главы правления оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский во время рассмотрения этого вопроса также отметил, что документ "абсолютно ничего не меняет" в логике функционирования рынка электрической энергии, поскольку необходимость оплаты экспортерами тарифа на передачу была заложена как в законе о рынке, так и в подзаконных актах.

"Необходимо понять два фактора. При импорте электроэнергии этот тариф оплачивается конечным потребителем через оплату услуг поставщика электроэнергии. Если экспортеры не оплачивают, то они находятся в привилегированном положении по сравнению с импортерами. Во-вторых – невозможно осуществлять экспорт электроэнергии без использования системы передачи. Таким образом, если экспортеры не будут оплачивать тариф на передачу, то и не должна предоставляться услуга по передаче", – пояснил Немировский.

Комментируя отсутствие возможности для украинских экспортеров работать в рамках механизма ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation), предусмотренного нормами Третьего энергопакета ЕС, Немировский отметил, что "Укрэнерго" в 2018 году подало в ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) заявку на присоединение к данному механизму. Однако соответствующее решение было отсрочено ассамблеей ENTSO-E до момента полной имплементации Украиной Третьего энергопакета, предусматривающего в том числе и сертификацию оператора системы передачи.

"Пока "Укрэнерго" не сертифицировано, Третий энергопакет с точки зрения ENTSO-E не полностью имплементирован в Украине. А для того, чтобы "Укрэнерго" было сертифицировано, необходимо внести изменения в закон. Соответствующие изменения есть в Минэкоэнерго, но, насколько мне известно, они пока не зарегистрированы в Верховной Раде", – отметил замглавы правления НЭК.

При этом он добавил, что после того, как Украина сможет присоединиться к ITC-механизму, оператор системы передачи обратится к регулятору с предложением изменить структуру тарифа.

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Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова по состоянию на 10 января 2020 года накопили долг за услуги передачи электроэнергии перед государственной компанией "Укрэнерго" в размере 544,48 млн грн. 

Самый большой долг в размере 362,5 млн грн накопило D.Trading, которое перестало платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

В D.Trading заявили, что эти начисления касаются вопроса оплаты тарифа при экспорте и импорте электроэнергии, заявив, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи.

В свою очередь в "Укрэнерго" заявляли, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ) ранее предоставила разъяснения, согласно которым экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи. 

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174409
 
 
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Кто не хочет платить, - как обычно, самые бедные: ДТЭК Рината Ахметова,
которая за 2019г получила 2,55 млрд гривен чистой прибыли...
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Короче, скоро будем платить за доставку электроэнергии
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Вот блин опять ......". К нам обратились те, кто увидел технические недочеты в документах, мы их устраняем", ///////////////////////////\ Эти "недочеты в документах", а также законы ,которые не соответствуют Конституции Украины,путаница в самих законах,изменения,дополнения .поправки на поправки,где одно положение отменяет другое становятся для адекватных юристов и специалистов "уродцами неизвестной правовой природы", невозможным к применению на практике.Все эти 90% законов,приняты с 8-10 попыток пачками,когда депутаты даже не успевают их бегло прочитать,не то что осмыслить,надо "пачками" и отменять. А КСУ придирается к НКРЕКП ,вместо того чтобы все законы приводить в соответствие с Конституцией. . К чему такая спешка? Блохи разбегаются и их надо срочно переловить? Надо срочно вводить госрегулирование в энергетике,разогнать всех паразитов-"посредников" АО,ООО.,высасывающих все соки с энергопредприятий и потребителей. Топливно-энергетическая отрасль-основа экономики и во всех странах она принадлежит исключительно государству.Разве можно паразитов-"рыночников"-дебилочников, тупых и ни на что не способных разваливших за 29 лет экономику Украины допускать к ее "фундаменту",каким является энергетика?. Где наши предприятия группы "А"? Кто расстрелян как в КНР за колоссальный урон экономики,или хотя бы частично покрыл нанесенные колоссальные убытки за невыполнение условий приватизации?.А тут еще землю надо продать,срочно.Без этого ну никак.Мало нам высаженной за 6 лет ГМО отравы,убивающей уже сейчас все живое,надо ускорить темпы.Забавно,женщину-депутата (не помню фамилию),вносящую поправку о том,что землю продавать только тем,кто будет выращивать на ней экологически чистую продукцию даже слушать не стали. Значит к имеющемуся экологическому бедствию,хотят добавить еще и корпорации,которые угробили экологию в США,и даже президент Д.Трамп вынужден вести переговоры о приобретении Гренландии,чтобы спасти американские задницы от коллапса-катастрофического недостатка чистой воды,источники которой были отравлены ГМО производителями по всей америке,северной и южной. Мы этого хотим? У нас нет денег Гренландии покупать. Не понятно,когда государственные интересы(да и шкурные,на кону выживание всей популяции) будут привуалировать в ВРУ и будут ли? Вот такая веселуха- "картина маслом" ,как говориться.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174409
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