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 Министерство культуры утвердило новые буферные зоны в Киеве

В Министерстве культуры, молодежи и спорта утвердили новые буферные зоны в Киеве, в частности, объединили зоны Софии Киевской и Киево-Печерской лавры.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

"Мы больше чем на 100 гектаров увеличили эту зону, туда вошли улица Крещатик, Майдан Независимости, ул. Прорезная, Андреевский холм, Владимирская горка, склоны Днепра, территория Парка Славы и Музея второй мировой войны. То есть, теперь это все буферная зона ", - сказала замминистра культуры Светлана Фоменко.

Изменения в буферные зоны министерство внесло 31 января и отправило в ЮНЕСКО. "Летом на очередной сессии этот вопрос будет рассматриваться, но они уже утверждены, ЮНЕСКО просто будут смотреть, как мы сохраняем наши объекты", - сообщает министерство.

Буферные зоны Софии Киевской и Киево-Печерской лавры теперь составляют общую интегрированную площадь, которая охватывает исторический центр Киева.

Кроме этого, в 2020 году планируется отреставрировать Костел Святого Николая, Бережанскую ратушу; Каменную могилу; Хотинскую крепость; бурсу на территории Софии Киевской.

Всего на реставрационные работы в 2020 году будет выделено 114 млн грн из государственного бюджета.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174405
 
 
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