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Все про:идентификационный код (2) паспорт (90) Минцифры (31)

 Минцифры планирует объединить выдачу паспорта и идентификационного номера

Министерство цифровой трансформации Украины планирует объединить выдачу паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в одну процедуру для украинцев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минцифры сообщает БизнесЦензор.

"Планируем оптимизировать этот процесс и трансформировать услугу. Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году", - обещает министерство.

По данным ведомства, 14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно.

"Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте. Нужно только лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центра предоставления административных услуг по месту жительства", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174402
 
 
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