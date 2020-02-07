 Кабмин планирует сократить разрыв в зарплатах женщин и мужчин

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Концепция и соответствующее правительственное постановление обнародовано на "Урядовом портале".

Документ призван повысить уровень вовлеченности бизнеса в реализацию социальных проектов и определить направления госполитики относительно развития социально ответственного бизнеса.

Концепция предусматривает привлечение компаний с высоким уровнем социальной ответственности к реализации соцпроектов в сфере защиты прав человека – строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, социального жилья; создания условий для организации лечения и адаптации военнослужащих; обеспечению медучреждений оборудованием, к строительству и обустройству школ и детсадов, реализации социальных проектов за счет бюджетных средств.

Государство намерено привлекать бизнес к таким проектам путем конкурсного отбора, указывается в документе.

Прирост прямых иностранных инвестиции к 2025 году должен достигнуть $16млрд, а в 2030-м - $17,5млрд, следует из концепция.