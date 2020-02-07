 Кабмин призвал Комиссию по тарифам объединить платежки за газ

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Действительно правильно будет, чтобы человек получал платежки за эти две услуги одним документом. Решение о разделении платежек принимает независимый регулятор – НКРЭКУ Поэтому мы обратились к ним по оптимизации этого вопроса", – сказал Гончарук.

Премьер пояснил, что из-за анбандлинга, то есть разделения услуг по предоставлению газа и его транспортировки, люди получают две платежки, согласно европейским нормам.

Но совокупная сумма двух платежек, по словам Гончарука, все равно меньше, чем сумма одной платежки в прошлом году.

Как сообщалось, ранее министр энергетики Алексей Оржель заявлял, что Кабинет министров и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ. По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус говорил, что правительство и НКРЭКУ обсуждают возможность снижения платы за обслуживание газотранспортной инфраструктуры для домохозяйств, объем потребления газа которых сравнительно небольшой или равен нулю.

Напомним, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.