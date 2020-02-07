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 Власть, Коммунальные услуги
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Все про:Кабмин (73) НКРЭКУ (770) Тарифы на газ (455)

 Кабмин призвал Комиссию по тарифам объединить платежки за газ

Кабмин обратился к Нацкомиссии регулирования сферы энергетики и коммунальных тарифов (НКРЭКУ) для решения вопроса двух платежек: на газ и его транспортировку.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Действительно правильно будет, чтобы человек получал платежки за эти две услуги одним документом. Решение о разделении платежек принимает независимый регулятор – НКРЭКУ Поэтому мы обратились к ним по оптимизации этого вопроса", – сказал Гончарук.

Премьер пояснил, что из-за анбандлинга, то есть разделения услуг по предоставлению газа и его транспортировки, люди получают две платежки, согласно европейским нормам.

Но совокупная сумма двух платежек, по словам Гончарука, все равно меньше, чем сумма одной платежки в прошлом году.

Как сообщалось, ранее министр энергетики Алексей Оржель заявлял, что Кабинет министров и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ. По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус говорил, что правительство и НКРЭКУ обсуждают возможность снижения  платы за обслуживание газотранспортной инфраструктуры для домохозяйств, объем потребления газа которых сравнительно небольшой или равен нулю.

Напомним, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174395
 
 
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Принесли квитанцию, отопление ещё плюс 370 гр за двушку, итого 2180.
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