 В правление "Укрнафты" вошел новый зампредседателя

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

По данным компании, Мордовенко владеет многолетним опытом работы в нефтегазовой отрасли и в стратегическом консалтинге.

"В частности, занимал ряд руководящих должностей в ТНК-ВР и работал управляющим партнером в Центральной и Восточной Европе консалтинговой компании PwC Strategy & (бывшая Booz&Co.). Кроме того, у него есть опыт работы в диверсифицированных холдингах, где управлял инвестициями и возглавлял портфельные компании", - сообщает "Укрнафта".

Мордовенко закончил Харьковский национальный университет, получил степень магистра в Университете Экзетера (Великобритания) и степень МВА бизнес-школы INSEAD (Франция).

Мордовенко отвечает за подготовку и осуществление стратегических инициатив и долгосрочных планов развития "Укрнафты", управление текущими и реализацию новых проектов совместной деятельности, управление инвестициями и проектами трансформации.