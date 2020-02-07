[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.44 26.8
 Финансы
  184  0
Все про:ВВП (547) инфляция (285) НБУ (4404)

 Нацбанк спрогнозировал на 2020 год инфляцию 5% и экономический рост на уровне 4%

Национальный банк Украины прогнозирует, что потребительская инфляция большую часть 2020 года будет находиться ниже целевого диапазона в 5%, а экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины сообщает БизнесЦензор.

Потребительская инфляция большую часть 2020 будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 в. п. Она вернется в эти границы в конце года и в дальнейшем будет оставаться близкой к цели 5%", - сообщает НБУ.

По данным Нацбанка, экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

"Эффекты от укрепления курса гривны в 2019 году будут отображаться и в начале 2020 года. Вместе с низкими ценами на энергоносители это будет удерживать инфляцию ниже целевого диапазона в течение большей части 2020 года", - сообщает НБУ.

НБУ прогнозирует, что в дальнейшем инфляция несколько ускорится и будет находиться у среднесрочной цели в 5%.

"Экономический рост в 2020 году ускорится до 3,5% в 2020 году и около 4% в последующие годы в результате смягчения монетарной политики, структурным реформам и улучшению инвестиционного климата", - сообщает НБУ.

Дефицит текущего счета в 2020-2022 годах, по оценкам Нацбанка, будет находиться в приемлемых пределах (3-4% ВВП) благодаря постепенному оживлению мировой экономической активности и торговли на фоне заключения торгового соглашения между США и Китаем, а также росту производительности украинской экономики.

"Сохранение интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и дальнейшее сотрудничество с МВФ позволят увеличить международные резервы до более чем $32 млрд", - сообщает НБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174365
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки вирус ВР Донбасс Зеленский земельная реформа Китай Нацполиция рынок земли
 
 
 
 
 
 вверх