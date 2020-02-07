[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.44 26.8
 Технологии
  180  1
Все про:оккупация (20) Донбасс (508) телевидение (212)

 В Украине с марта заработает телеканал для оккупированных территорий

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся в этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя данного канала. "Планируем выйти в эфир с 1 марта", - добавил он.

Бородянский отметил, что в ближайшее время будет утверждено название телеканала.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174362
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки вирус ВР Донбасс Зеленский земельная реформа Китай Нацполиция рынок земли
 
 
 
 
 
 вверх