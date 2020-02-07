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Все про:Тарифы на отопление (270) Тарифы на газ (455) Алексей Оржель (56)

 Министр энергетики Оржель дома использует твердотопливный котел вместо газа

Министр энергетики Алексей Оржель использует для личного жилья твердотопливный котел вместо отопления газом.

Об этом Оржель заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает БизнесЦензор.

"Очень поддерживаю решения, которые приняли украинские потребители. Непосредственно я сам сделал такое решение – у меня есть твердотопливный котел", - сказал Оржель.

Он также заявил, что для постоянной работы газовых сетей нужны постоянно платить содержание газопроводов.

"Хочу обратить внимание, что в любой момент человек, который даже имеет твердотопливный котел и не пользуется газом, он в любой момент открывает газ и получает эту услугу поставки", - сказал Оржель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174356
 
 
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Газ-доступный природный ресурс,который стоит 3 копейки. Хоть с "газпромовской" трубы(добывали и его в т.ч "вахты" с западной Украины,и сейчас там полно украинцев ) ,хоть отечественной выработки. До 1991г государство регулировало цены на топливо и они были копеечными.Но зато ВВП Украины был 293.2 млрд.долл ,а сейчас 126.7,в пересчете на цены(хлеб) ВВП уменьшился в 6 раз !!!!!!! Внешний долг был равен-0млрд долл,За 29 лет "реформ-диверсий" он вырос в 114 раз!!!!!! Население 52,3 млн.чел. сейчас в районе 15-20млн(в лучшем случае). И это случилось потому ,что государственное регулирование в энергетическом секторе -основе экономики ,заменили кучей прохвостов АО,ООО и пр "Рогов с копытами" - паразитов-которые превзошли Корейко по жадности .Эти паразитические прокладки совсем не Форды в США,те создавали,а эти только грабят. Они и газ типа берут с ЕС,возят на своих горбах к нам ,и наш газ разворовывают ,выдавая его за "европейский" и чем больше этих паразитов на трубе,тем выше цена для потребителей.Этим паразитам мы платим по первой "платежке". Министр А.Оржель человек умный,много знает о целях и перспективах , и чтобы не платить прохвостам поставил твердотопливный котел.Он знает, что после 2х"революций" и психоза вокруг трубы ГТС будет разрушена Первыми истинными "паразитами-АО,ООО организованы скачки вокруг 2й платежки,чтобы отвести внимание от своих задниц..Народ подбивают не платить рай и облгазам по вторым платежкам.,т.е реальным проставщикам газа до домов.А это крах и развал всего газового хозяйства. Точно такое же положение с электричеством.. И даже вода-бесплатный общенародный ресурс окупирована негодяями. Надо срочно принимать меры ,разгонять паразитов и вводить государственное регулирование,иначе очень скоро "регулировать" будет нечего,и твердотопливный котел какое-то время будет обогревать задницы кизяками с КНР (лес уже вывезли,и угольную отрасль целенаправленно развалили).
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Хотя с АлиЭкспрессом тоже могут возникнуть проблемы. Усиленно разгоняемый психоз вокруг несуществующего "лоховируса"- прикрытие для разграбления остатков государства,разбазаривания его основы-земли.Негодяи скупив землю засадят ее ГМО (уже засадили,а дальше уничтожат последние)отравой,ядовитыми стоками с полей угробят все водоемы и подземные воды(колодцы). Если даже наши прикормленные лжеэкологи заявили о 2400 мертвых водоемах,в которых передохло от раундапа и его производных все живое,то реальное количество мертвых озер смело можно умножать на 10. Масштаб вреда ,нанесенный за последние 6 лет невозможно переоценить, а с продажей земли Украина превратится в "зону экологического бедствия",как районы в США,где добывается сланцевый газ и выращивается ГМО отрава. Не зря же США прицениваются к Гренландии- источнику питьевой волы ,потому что у себя аналогичные паразиты отравили раундапами все живое вокруг.
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