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 Суд арестовал задержанного на взятке чиновника секретариата Кабмина

Суд в Киеве взял под стражу начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины, который был задержан на взятке в 2,5 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Печерский райсуд Киева по ходатайству следователей Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 552 грн", - сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщалось, чиновник задержан 4 февраля за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины) от представителя строительного бизнеса. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174348
 
 
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