 Суд увеличил в 6 раз залог для бывшего замглавы "Укрбуда" по делу Микитася

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

Экс-замдиректора подозревают в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии.

"Так, 23 января 2020 года, следственный судья ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн гривен", - сообщает прокуратура.

Прокурор САП подал апелляционную жалобу.

"Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворив требования прокурора и детектива, определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Подозреваемым по этому делу выступает бывший владелец "Укрбуда" и экс-нардеп Максим Микитась. В Центре противодействия коррупции (ЦПК) сообщили, что речь идет о Вячеславе Мармыше.

В свою очередь пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры уточнила, что прокуроры требовали установить для Мармыша залог в размере 77 млн грн.

Как сообщалось, 2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн путем неравноценного обмене построенных для Нацгвардии квартир на более дешевые.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн грн, тогда как прокуратура требовала 300 млн грн залога.

В мае 2019 года детективы НАБУ по этому же делу задержали командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Были задержаны также генеральный директор компании-застройщика и оценщик. Впоследствии Аллеров вышел из СИЗО под залог в размере 4,8 млн грн.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.